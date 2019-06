Rihanna sorprende con impactante cambio de look para el lanzamiento de su nueva firma de moda

A Rihanna no le da miedo arriesgarse y eso lo demuestra en su estilo propio. Cada vez que asiste a algún evento sus atuendos dan de qué hablar y para la presentación de su nueva firma de moda “Fenty” no fue la excepción, pues la cantante se mostró con un nuevo e impactante look en su cabello.

La estrella pop dejó atrás con cabellera oscura y rizada para lucir un peinado de trenzas y con un color casi pelirrojo.

Rihanna dejó atrás su melena oscura

Rihanna además tuvo un atuendo muy llamativo. Lució un vestido de satén color fucsia ajustado al cuerpo y con escote holgado y drapeado en la parte de abajo. También usó zapatos del mismo color que su vestido con el pie descubierto, así como joyería en tonos blancos: Zarcillos, pulseras y anillos.

Rihanna’s feet are perfect!! 😩😍 (Promise I’m not being creepy) pic.twitter.com/2wN9NKFY4O — SUNNI (@SunniAndTheCity) June 19, 2019

Todo su outfit es parte de la nueva línea que está estrenando de su marca de moda “Fenty” , La primera marca de lujo de la cantante en asociación con el grupo LVMH, famoso por ser el dueño de marcas como Luis Vuitton, Balenciaga y Céline.

GOOD MORNING AND GOOD GOD. #Rihanna At the #fenty pop up in NYC pic.twitter.com/Ddx0NnS7sT — PAPER Magazine (@papermagazine) June 19, 2019

Rihanna asistió sola al evento, aunque mantiene una relación discreta con Hassan Jameel, un magnate árabe que tuvo una relación con Naomi Campbell.

