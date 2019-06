Raquel Bigorra se vuelve la enemiga de los famosos; sale la lista de quienes la han señalado

El pleito entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno ha escalado a grandes dimensiones. Ahora son muchos los famosos que han revelado que ellos también fueron traicionados por la conductora.

Fue el mismo conductor de Ventaneando quien decidió hacer pública la lista que sacó Salió el Sol de todos aquellos que han dado declaraciones en contra de Raquel.

El programa mexicano contó que hay acusaciones hacia Bigorra de vender exclusivas de la vida íntima de sus amigos, robar maridos y hasta traicionar a quienes la ayudaron en un inicio.

Esto no es una pelea! Es advertirle a los mexicanos entre los que me encuentro que existen personas sin el más mínimo escrúpulo pero no solo fue a mi, la lista crece cada segundo, los que no habían hablado hoy ya están dispuestos a hacerlo. https://t.co/4RVoDYmvw2 https://t.co/xkst84pUhB

— DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) June 19, 2019