¿Juntos de nuevo? Kourtney Kardashian y Scott Disick se fueron de vacaciones sin Sofia Richie

Kourtney Kardashian y Scott Disick están disfrutando de unas vacaciones familiares en Costa Rica con sus hijos.

Kim Kardashian y su hija North se unen a los amigos amigos. Pero, la novia de Scott, Sofía Richie, quien usualmente lo acompaña, no está a la vista.

¿Scott Disick y Kourtney Kardashian retomaron su amor?

Scott Disick y Kourtney continúan demostrando que son los más amistosos de los ex. Las estrellas de Keeping Up With The Kardashians están tomando el sol en Costa Rica con sus hijos, sus hijos Mason Disick, 9, y Reign, 4, y su hija, Penelope, 6.

Kim Kardashian, 38, y su hija North West, 6, fueron También visto en fotos de un día de playa familiar el 20 de junio.

“Está muerta y no se puede defender”: Carmen Salinas reacciona a las declaraciones de Niurka sobre Edith González Niurka reclama el título de la mejor Aventurera.

Una persona que está notablemente ausente en la escapada grupal es la novia de Scott, Sofía Richie, de 20 años, que generalmente se une a la famosa familia en los viajes. Kourtney incluso ha admitido que disfruta las vacaciones con la novia de su ex.

Entonces, ¿hay problemas en el paraíso? Si bien eso no está claro, nuestra suposición sería, no. El padre de Sofía, Lionel Richie, celebra su cumpleaños número 70, el 20 de junio, que claramente está en conflicto con las vacaciones en Costa Rica. Es posible que la modelo se quedara atrás esta vez para celebrar con su papá.

Te mostramos en video: