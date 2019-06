“Está muerta y no se puede defender”: Carmen Salinas reacciona a las declaraciones de Niurka sobre Edith González

Las declaraciones de Niurka Marcos sobre Edith González tras su muerte han desatado la furia de sus fanáticos y seres queridos. La vedette reclamó a quienes afirmaron que la fallecida actriz fue la mejor Aveturera.

Niurka afirmó que era ella quien merecía ese título y no Edith, además afirmó que no tenía problemas en decirlo porque eso no deshonraría su memoria.

Carmen Salinas se mostró indignada por la manera que se refirió la cubana a Edith. “¡Se murió! Hey, chiquita, Edith está muerta y ya no se puede defender (…) Hay que dejar que los muertos descansen”, dijo Salinas.

Carmen Salinas pide que dejen descansar a Edith González

La cubana recibió duras críticas por la forma en la habló de la protagonista de Corazón Salvaje, sin embargo, no cedió y continuó sus reclamos en torno a la muerte de la actriz.

“Ni era íntima amiga de ella, ni conocía a la familia ni nada, y decir o hacer lo contrario sería hipócrita y yo hipócrita no voy a ser nunca en la vida”, reveló la vedette al programa ‘El Gordo y La Flaca’.

Acusan a Carmen Salinas de faltarle el respeto a Edith González por foto barriendo su tumba El adiós a una grande.

“Y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Y si antes de que falleciera dije que era la mejor Aventurera y la más perra, después de que fallezca sigo diciendo lo mismo, porque sigo siendo la más perra Aventurera. Lo siento por todos y porque no soy hipócrita”, dijo la actriz para el programa Suelta la Sopa.

