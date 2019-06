Prima hermana de Frida Sofía le envía un mensaje después de la polémica que atravesó

View this post on Instagram

𝓡𝓮𝓿𝓮𝓷𝓰𝓮 𝒾𝓈 𝓃ℴ𝓉 𝒾𝓃 𝓂𝓎 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈. 𝒴ℴ𝓊’𝓁𝓁 𝒻𝓊𝒸𝓀 𝓎ℴ𝓊𝓇𝓈ℯ𝓁𝒻 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓸𝔀𝓷… 𓁹