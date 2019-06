La relación entre Eugenio y Vadhir Derbez, que ha provocado comparaciones con José Eduardo

View this post on Instagram

Nunca supe si sería buen papá y tal vez he cometido muchos errores, pero si tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, solo pediría que las cosas fueran exactamente iguales, para seguir siendo el orgulloso papá de mis 4 hijos. Los amo profundamente. Felicidades a todos los papás. / I never knew if I’d be a good dad and maybe I’ve made a lot of mistakes, but if I had the chance to go back in time, I wouldn’t change a thing because I am so proud of my 4 children. I love them profoundly. Congratulations to all dads!