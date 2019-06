VIDEO: El desprecio de Kate Middleton a la reina Letizia durante evento real que nadie vio

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y la reina Letizia coincidieron el pasado lunes en el nombramiento del rey Felipe VI como caballro de la Orden de la Jarretera, en una ceremonia en el Castillo de Windsor presidida por la reina Isabel II.

Durnte el encuentro, Kate tuvo un gesto con la reina Letizia que fue tomado por los paparazzi y se ha viralizado en redes.

Y es que en el video se ve a la esposa del príncipe William cuando baja del auto e ignora por completo a Letizia e incluso no hizo la reverencia de rigor, mientras la reina de España se ve algo incómoda por el desprecio de Kate.

Medios británicos aseguran que ambas mujeres de la realeza no se llevan bien. "Las posturas no muestran a dos mujeres riéndose juntas y haciendo gala de una relación de amigas”, afirmó el diario Express.

Sin embargo, la revista Hello publicó que Kate ya le había hecho la reverencia a Letizia antes, en un encuentro previo donde no habían cámaras, y ya no era necesario que lo hiciera de nuevo.

“El protocolo dicta que solo se debe hacer la reverencia una vez, cuando se encuentra por primera vez con el monarca, por lo que, aunque no fue captada por las cámaras, Kate habría hecho una reverencia a la reina Letizia al principio del día”, afirmó la revista.

