Estas son las series y temporadas nuevas que llegan a Netflix México en julio

Para el mes de julio, un puñado de series y temporadas nuevas llegan a Netflix México para entretener a toda su audiencia:

La casa de papel: Parte 3 (19/07/2019)

Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado.

Stranger Things 3 (04/07/2019)

Desde ratas rabiosas y espías soviéticos hasta un nuevo refresco y un deslumbrante centro comercial. Es el verano de 1985 en Hawkins y se avecinan grandes cambios.

Queer Eye: Temporada 4 (19/07/2019)

¡Prepara los pañuelos desechables! Esta temporada, los Fab 5 te traen consejos únicos, emotivas transformaciones y revelaciones que te dejarán lagrimeando.

Comedians in Cars Getting Coffee: Novedad del 2019: Recién hecho (19/07/2019)

Jerry Seinfeld entrevista a los personajes más brillantes de la comedia durante paseos en autos clásicos llenos de risas y cafeína.

Orange Is the New Black: Temporada 7 (26/07/2019)

En la temporada final, Piper enfrenta un nuevo desafío: adaptarse a la vida más allá de Litchfield.

Otra vida (25/07/2019)

El astronauta Niko Breckenridge y su joven tripulación afrontan un gran peligro durante una arriesgada misión para explorar el origen de un artefacto extraterrestre.

Sugar Rush: Temporada 2 (26/07/2019)

Una competencia de pastelería por equipos con un ingrediente clave que siempre falta en la cocina: el tiempo.

Workin' Moms: Temporada 2 (25/07/2019)

Kate, Frankie, Anne y el recién llegado Ian aprenden de la vida a la par de sus hijos mientras lidian con el avance de la edad, el trabajo y las relaciones complicadas.

RuPaul's Drag Race: Temporada 10 (01/07/2019)

¿Quién se llevará la corona? Catorce reinas se preparan para dejar todo en el escenario y brillar en una nueva temporada llena de glamour, chismes y celebridades.

Kakegurui: Temporada 2 (04/07/2019)

Yumeko, obsesionada con las apuestas, sigue dominando el juego y debe enfrentar nuevos desafíos a su paso o arriesgarse a perder cualquier ventaja.

