Periodista asegura que el esposo de Edith González también tiene cáncer

El economista #lorenzolazo,.esposo de la actriz @edithgonzalezmx1 enfrenta por segunda vez la muerte de su esposa. La madre de su hija también falleció de cáncer. Discreto, el viudo de la actriz no se ha separado ni un momento de ella, incluso acudió al homenaje que se le realiza en el Teatro Jorge Negrete. Ella es la luz por la conquista de cada mañana”, de esta forma Lorenzo Lazo describió a su esposa Edith González, durante aquella entrañable entrevista que la pareja concedió a ¡HOLA! México, en junio de 2017. Fiel a su papel de eterno enamorado, durante el último adiós de la actriz, el economista se mantuvo inseparable de su esposa, quien lamentablemente falleció este 13 de junio luego de tres años de una dura batalla contra el cáncer. Tan discreto como siempre, el viudo de Edith prefirió vivir este momento tan personal en privado y no ha externado sus impresiones de forma pública. Desde que el cuerpo de la actriz dejó el hospital, ubicado en la zona de Interlomas, donde falleció, Lorenzo se mantuvo muy cerca de ella y la escoltó hasta el Panteón Francés, donde fueron velados sus restos. Por la conmoción que provocó la muerte de la actriz, varios medios de comunicación se dieron cita en el panteón para intentar hablar con la familia. Pese a la presencia de la prensa, Lorenzo se reservó y no quiso dar ninguna declaración sobre la sensible muerte de su esposa, prefirió que fueran sus amigos y compañeros de trabajo quienes hablaran de la grandeza de la actriz como ser humano. Después de velar su cuerpo durante toda la noche, esta mañana, su inseparable compañero encabezó el cortejo fúnebre que se realizó del Panteón Francés al Teatro Jorge Negrete, donde se lleva a cabo un homenaje de cuerpo presente realizado por sus compañeros actores. Aunque Lorenzo Lazo no es una figura pública ha asumido con mucha entereza la situación, siendo respetuoso con los medios, pero siempre reservado. #delpatioyalgomas #mexico #familiagonzalezlazo #edithgonzalez #salome #funkcancer