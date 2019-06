Daniel Bisogno no se quedó en silencio y ahora amenazó a Raquel Bigorra

La polémica entre Daniel Bisogno y la presentadora Raquel Bigorra pica y se extiende. Las acusaciones de ambos siguen sin parar. Ahora el propio Daniel fue el que tomó la palabra y le lanzó una dura amenaza a quien hasta hace poco era su mejor amiga y comadre.

En su cuenta de Twitter Daniel Bisogno aseguró tener pruebas de que su ex mejor amiga y comadre tiene un amante. Días atrás la acusó de vender información exclusiva de su divorcio con Cristina Riva Palacio a las revistas TVyNovelas y TVNotas.

En la red social, Bisogno escribió lo siguiente: “Por cierto hay que avisarles a los que venden y a los que compran, qué hay material disponible de amantes candentes. Uno de los dos que venden tiene amante y la que compra también. A las pruebas me remito. Sorpresas te da la vida".

Por cierto hay que avisarles a los que venden y a los que compran , qué hay material disponible de amantes candentes. Uno de los dos que venden tiene amante y la que compra también. A las pruebas me remito. Sorpresas te da la vida! 😜 — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) June 18, 2019

Días atrás, Raquel Bigorra habló sobre las acusaciones en su contra en el programa donde labora, Tu casa TV; al respecto Bisogno señaló en un segundo tuit: “Para que hablar en tu casa si se puede cobrar la última antes de que nos cargue la chingada con lo que se viene; P.D. solo hablo donde pueda cobrar. Hasta que me corran del país. Mañana lo comprobarán”.

Para que hablar en “tu casa” si se puede cobrar la última antes de que nos cargue la chingada con lo que se viene?

P.D. Solo hablo donde pueda cobrar! Hasta que me corran del país. Mañana lo comprobarán! 😜 — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) June 18, 2019

Hace unos días Daniel Bisogno reveló en el programa vespertino Ventaneando, que su equipo de abogados descubrió que Raquel Bigorra estaba detrás de su divorcio con Cristina Riva Palacio.

Raquel, en su espacio del programa Tu casa Tv, donde labora ahora, se refirió a los señalamientos hacia su persona y aseguró que todo es “falso”.

“Voy a encontrar el momento adecuado para responder. Estoy procesando todo esto. Vengo a trabajar, a dar mi mayor alegría, mi felicidad porque tengo que ser feliz y agradecida. Tengo que ser fuerte y estar de pie”, dijo la presentadora.

Agregó que no hará un “show”, pero si se defenderá de las acusaciones en su contra. “Qué tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”, respondió a quienes la calificaron de “traicionera”.

