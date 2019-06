Así fueron los últimos días de Edith González: "Se tomó el tiempo para hablarnos y para, en este plano del mundo, decir adiós"

Luego de tres años de lucha contra el cáncer de ovarios, el pasado miércoles falleció la actriz Edith González. La estrella de teleseries mexicanas como “Salomé” o “Doña Bárbara”, se despidió de este mundo, de su marido y de su pequeña hija, no sin antes dejar todo listo para su partida.

Y es que tras enterarse de su enfermedad, la actriz debió enfrentar su posible muerte. De hecho, su hija Constanza decidió dormir con ella a los pies de la cama, para no dejarla sola.

Sin embargo, la enfermedad la traicionó en su último ingreso al hospital. Y es que nadie creyó que perdería la vida tras ser internada. Pero luego de que los doctores anunciaran que su sistema inmunológico había cedido, sus familiares debieron despedirse.

VIDEO: Las tiernas palabras que Constanza le dedicó a su madre Edith González luego de su muerte El hermano de la actriz leyó las palabras de su sobrina.

Al respecto conversó su hermano, Víctor Manuel González, en entrevista con el programa mexicano "Ventaneando”. Ahí también aprovechó para leer la carta de despedida que escribió Constanza a su madre.

Los últimos días de Edith González

De acuerdo al relato de Víctor Manuel, todo en la vida de la actriz marchaba normal. Esto ya que luego de que se le detectara el cáncer de ovarios, no pasó mucho tiempo para que asegurara que la enfermedad había sido controlada.

Tras ello volvió a las tablas, y este año dividía su tiempo en la obra Entre Mujeres y en el programa “Este es mi estilo”, como siempre, dando su 100%.

Según el relato de su hermano, en un momento Edith le comentó que se sentía un poco cansada, pero no con miras a terminar su carrera, si no que con el ímpetu de darle un giro hacia otra parte.

Más tarde comenzaron las primeras complicaciones."Sentía un leve dolor en la espalda y oclusión intestinal, no podía metabolizar, por eso se recurrió al hospital”, afirmó Víctor Manuel.

No obstante, pese a sus problemas de slaud, la actriz de “Doña Bárbara” "estaba entera, entró con una sonrisa al hospital”, dijo su pariente.

"A mí me apantalló. La manera de enterarse y decirle al doctor (adiós, con un gesto de la mano y una sonrisa). Fue impresionante. Te puedes ir con lágrimas o te puedes ir con 'dios, ¿por qué yo?'. Nada", detalló sobre sus últimos momentos.

"El problema fue el sistema inmunológico”, dijo más tarde, sobre haber buscado otro tipo de tratamiento para el cáncer. Por ello, la intérprete pidió que la desconectaran cuando no quedara nada más por hacer, pues quería “irse en paz”.

Para finalizar diciendo que, incluso en sus últimos días, repetía una y otra vez su único y gran lema: “hay que amar la vida”.

Se despidió de una de sus amigas más cercanas

De acuerdo con el portal People en Español, Edith González se despidió de Katie Barberi, con quien trabajó en la telenovela "Doña Bárbara", y quien reveló que llevaba tiempo sin saber nada de ella.

Barberi habló durante el homenaje póstumo a Edith y confesó cómo fueron los últimos días de la actriz.

"Quiero hablar nada más de la última semana y media porque ella me mandó un mensaje de texto, yo estaba en Los Ángeles. Me dijo: ‘necesito hablar contigo’. Y yo le dije: ‘¿Qué pasó?’ Me dijo; ‘fíjate que llevo un tiempo en el hospital. Absoluta discreción por favor’", mencionó la actriz.

"Llegué el lunes, la vi el martes sumamente preocupada. Casi no podía hablar. (Estaba) sumamente preocupada por nosotras, por la amistad,por los compañeros”, destacó Katie Barberi, quien no pudo esconder su profunda tristeza.

"Se tomó el tiempo para hablarnos y para, en este plano del mundo, decir adiós", confesó.

"Y yo dije: ‘yo pido nada más a la vida querida poderte llegar un solo día a los talones de la mujer, de la actriz, de la esposa, de la madre que eres tú’", fueron las últimas palabras que Katie le dijo a Edith.