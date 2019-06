Raquel Bigorra no se quedó callada y responde a la polémica que la envuelve

Raquel Bigorra decidió no quedarse callada y le respondió al presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien aseguró que había sido víctima de una traición por parte de la bella presentadora. Incluso, él la señaló de vender información confidencial y personal.

Al parecer Bigorra vendió a una revista secretos de Daniel Bisogno. Incluso, aseguró que Raquel Bigorra, hasta hace poco, era su amiga, era su vecina y comadre.

Raquel, en su espacio del programa Tu casa Tv, donde labora ahora, se refirió a los señalamientos hacia su persona y aseguró que todo es “falso”.

“No pasa nada. Voy a encontrar el momento adecuado para responder. Estoy procesando todo esto. Vengo a trabajar, a dar mi mayor alegría, mi felicidad porque tengo que ser feliz y agradecida. Tengo que ser fuerte y estar de pie”, dijo la presentadora.

Agregó que no hará un show, pero si se defenderá de las acusaciones en su contra. “Qué tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de cortina de humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”, respondió a quienes la calificaron de “traicionera”.

Daniel Bisogno se mostró triste y desilusionado de Bigorra. Él insiste en que fue la presentadora quien reveló a una reconocida revista aspectos de su vida personales.

¿Qué pasó entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra? Daniel Bisogno aseguró que Raquel Bigorra lo traicionó vendiendo la exclusiva de su divorcio

