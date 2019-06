"Intrusos" responde a Ignacia Michelson tras asegurar que su embarazo era falso

Tras un largo periodo de incertidumbre, Ignacia Michelson y Sargento Rap confirmaron que se convertirán en padres. La noticia fue corroborada a través de redes sociales, a poco más de un mes de que surgieran los rumores de embarazo.

La primera en dar a conocerla, fue la modelo, quien compartió la imagen de una ecografía en Instagram. Un gesto que fue replicado momentos más tarde por su pareja, en cuyo perfil publicó una extensa reflexión junto a una imagen de Michelson.

"Hoy en día me cuido más que nunca y más que nunca soy un hombre de cuidado. Tengo más sentidos alertas conmigo desde que supe que venía en camino mi mayor sueño en la vida: la dicha de ser padre", fue parte de lo que escribió el mexicano, que recibió miles de felicitaciones por parte de los usuarios de la red social.

Sargento Rap muestra la primera foto de Ignacia Michelson embarazada y confirma que tiene dos meses Sargento dedicó un tierno mensaje a su hijo.

Pese al momento de felicidad que se encuentra viviendo la pareja, la modelo aprovechó la instancia para encarar al programa Intrusos, de La Red. Esto, luego que aseguraran que el embarazo era falso y que solo se trataba de un engaño para ganar popularidad.

Por eso, publicó una historia en la que los invitó a pedir disculpas y explicó que se mantuvo en silencio por miedo a que pudiera pasar algo durante los primeros meses de gestación.

Sin embargo, los panelistas del espacio farandulero no se quedaron callados y este martes, le respondieron en pantalla. "Fuimos dos veces a conversar con ellos. La primera vez Sargento trató de desarmar nuestro micrófono y nos mostró el dedo garabatero. La segunda, eructó en nuestro micrófono… Así que nada, le decimos a Ignacia que la felicitamos, por supuesto, y que si de alguna manera ella sintió que la habíamos herido, le pedimos disculpas porque eso en ningún caso estuvo cercano a lo que quisimos hacer", dijo Ale Valle.

No obstante, hubo un miembro del equipo que mantuvo cierto escepticismo frente al anuncio. Se trata de César Barrera, quien dijo que no le creería a la pareja hasta que nazca el bebé.

"¿Puedo no creerles todavía o no? Yo todavía no les creo. Después de que nosotros vamos y tratamos de entrar en la buena onda, siento que ya les pierdo la credibilidad. Si están embarazados, los felicito, pero voy a esperar a que nazca el bebé para darles el punto. Por el momento sigo siendo un hombre que duda", dijo.

