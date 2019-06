Faloon Larraguibel publica curioso mensaje y alerta sobre su situación amorosa

No es primera vez que Faloon Larraguibel siembra la duda con sus enigmáticos mensajes en redes sociales, que no se sabe para quién van dirigidos. La última prueba de esto ocurrió en enero de este año, cuando publicó una reflexión en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 600 mil seguidores.

"Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Así como llegan las cosas, otras se van", decía la imagen, que acompañó con un breve texto. "Listo, se acabó. No más y nunca más", escribió.

Recientemente, la ex Yingo replicó el gesto con una sospechosa historia que alertó a los usuarios de la plataforma, que lanzaron sus teorías sobre una posible tensión con su esposo Jean Paul Pineda, con quien además tiene tres hijos. "No esperes nada de nadie’ o de nadien. Mejor sola que mal acompañada… Más sola que… ¡Quién da más!", puso Faloon.

Sin embargo, los rumores se acabaron el pasado domingo cuando le dedicó a su marido un cariñoso saludo en el Día del Padre.

"Feliz día papito rico! Te amamos!", escribió sobre una fotografía en la que aparece el futbolista junto a sus retoños Luciana, Jean Paul Jr. y Augusta. De esta manera, demostró que todo sigue bien en su familia y también con Pineda.

