Tony Spina posa en revista junto a su pareja 19 años mayor ¡Están muy enamorados!

Desde que salió del reality Volverías con tu Ex, Tony Spina se ha mantenido alejado de la televisión chilena. En 2018, el español dejó el país para regresar a España, en donde si bien se ha visto envuelto en algunas polémicas, ha mantenido una vida bastante tranquila. Tanto así, que incluso volvió a encontrar el amor.

¿Quién es la afortunada? Se trata de María José Giaever, también conocida como 'Makoke', una mujer de 39 años de edad, que se hizo conocida por su participación en distintos realitys de la zona. Recientemente, la pareja protagonizó una sesión de fotos para la revista Lecturas, en donde hablaron sobre su relación.

"Somos libres y no hacemos daño a nadie", dijo Tony Spina, mientras que 'Makoke' comentó: "no quería tener pareja, pero me fui enganchando y Tony ya es una necesidad en mi vida".

En redes sociales, la mujer publicó la portada de la revista en que aparecieron, y se refirió al romance que vive por estos días con el español.

"Por fin me he atrevido a compartir con vosotros, algo muy importante y bonito para mí. Os cuento todo, desde el principio hasta ahora, espero que os guste… Agradecer a todo el equipo de @revistalecturas por vuestro cariño y profesionalidad. Y por supuesto a tí @tonyspina_89", escribió.

