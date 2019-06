Taylor Swift y Katy Perry ponen fin a su pelea

Taylor Swift debutó el video musical muy esperado para su último single, "You Need to Calm Down", el lunes en el programa "Good Morning America".

El último video de la superestrella de la música pop está destinado a ser un símbolo de apoyo y orgullo para la comunidad LGBT+ y presenta los cameos de una serie de invitados estelares, entre ellos: Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Karamo Brown, Antoni Porowski, Ciara, RuPaul, Jonathan Van Ness, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Bobby Berk, Tan France, Billy Porter, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Chester Lockhart, Adam Rippon y Hannah Hart.

El final del video pronto será iconico, ya que pone un fin a todo el drama de Swift y Katy Perry, con el dúo vestido de hamburguesa y papas fritas, respectivamente, y abrazándose y bailando juntos.

Este video se produce después de años de una supuesta pelea que aparentemente terminó hace años con una publicación en las redes sociales de la "rama de olivo" entre las dos estrellas y luego otra publicación este año. Ahora, cualquier disputa que las dos hayan tenido está claramente terminada.

"You Need to Calm Down", fue lanzado el viernes pasado y es del próximo nuevo álbum de Swift, "Lover", que saldrá el 23 de agosto.

