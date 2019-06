Pampita sorprende con inesperado mensaje a China Suárez tras protagonizar nueva polémica

Hace unos días, surgió una nueva polémica que involucró a Carolina 'Pampita' Ardohain y China Suárez. Esto, luego que se difundiera una fotografía de la actual pareja de Benjamín Vicuña comiéndose un alfajor de la marca Balcarce. Mismo apellido del nuevo novio de la argentina de 41 años.

Inmediatamente, algunos lo tomaron como una provocación de la actriz hacia la expareja del actor chileno. Sin embargo, Pampita se refirió al tema entregando una respuesta que sorprendió a todos. "Lo de la foto es algo que se viraliza en redes y empieza a crecer. Tengo entendido que era una foto vieja", dijo en el programa de Mirtha Legrand.

Además, comentó que lo conversó con la misma China Suárez. "Hablé con Eugenia y le dije 'no te preocupes, no te enganches con esta'. Esa fue mi respuesta", señaló. Consultada sobre si suele dialogar con la modelo, afirmó que sí. "Claro que hablamos. No quería decir públicamente lo que hablamos sobre la foto porque me parece que tiene que ver con la intimidad de la crianza de los chicos, y cuando me preguntaron dije que no tenía idea", explicó.

"Mis hijos se crían en dos casas, en una está Benjamín con Eugenia y en la otra estoy yo, y todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos, la prioridad son ellos", agregó, dando a entender que la tensión entre ambas ya es cosa del pasado.

"A veces, cuando estoy en mi programa digo una frase y empiezan a decir 'se la manda (a China Suárez), pero no, no es así", finalizó.

