¿Funciona? Pamela Díaz detalla sus primeros cambios tras implantarse un chip en el glúteo

A comienzos de mes, Pamela Díaz confesó que se sometió a un procedimiento y se implantó un chip en el glúteo para tener más energía. "Se trata de un comprimido que mide 3 mm. Se asemeja a una pastilla de liberación prolongada que contiene una disolución de testosterona que va se va liberando dentro del tejido. El organismo tiene un sistema de autorrgulación de las hormonas, llamado feedback, que extrae lo que va necesitando la testosterona", explicó la animadora.

El trámite duró menos de diez minutos y tiene múltiples beneficios para quien lo use. "Ayuda a mejorar el metabolismo muscular, la persona podría tener una baja de peso, y te da más energía, ya que te permite regular mejor los ciclos de sueño", detalló, comentando que sus beneficios pueden durar meses.

A casi dos semanas de que se realizara el procedimiento, Pamela Díaz reveló los primeros efectos que ha sentido. "Lo noto en mi piel. Dicen que está mejorada y lo otro es que estuve en un almuerzo por el día del padre, que lo pasamos muy bien con mi familia, y me puse a lavar la loza (…) Para el postre también puse la mesa", dijo en el matinal Viva la Pipol.

También comentó que ha notado mejorías en su estado de ánimo. "Reclamo menos. Pasa que yo tengo esencia de reclamar, pero no es que no quiera hacer las cosas o no tenga ganas", agregó.

Sin embargo, no fue todo. Intrigada por los efectos del milagroso chip, la panelista Gaby Hernández le preguntó si ha sentido cambios en la libido. Al respecto, la animadora comentó: "el tema sexual no me ha pasado nada. Todavía no me pasa eso. La Pame (Leiva) que vino la otra vez, dijo que ella hacia el amor todo el rato (…) Yo creo que eso no está bien".

