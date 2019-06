O.J. Simpson le responde a Khloé Kardashian si es su padre o no

En los episodios de Keeping up with the Kardashians se desempolvó el drama sobre el verdadero padre de Khloé Kardashian. Muchos de los rumores apuntaban a que O.J. Simpson era su padre verdadero y no Robert Kardashian.

Ahora fue el mismo O.J. Simpson el que se manifestó sobre el asunto intentando aclarar lo que está sucediendo desde hace varias semanas.

“Rob Kardashian era como un hermano para mí”, comenzó Simpson el video que compartió en redes sociales.

The first thing I want to set straight is this story Pardo (who was not my manger) is talking about all over the media regarding me & @KrisJenner pic.twitter.com/tZ9EJd4qxF

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) June 17, 2019