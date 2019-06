"MasterChef": Karen y Jeffry hablan sobre el supuesto acercamiento de Bárbara y Chris Carpentier

La noche del domingo se transmitió un nuevo capítulo de MasterChef, en el que se definieron a los tres finalistas del programa: Giovanni Cárdenas, Camila Ruiz y Bárbara Lackington.

Los participantes se enfrentaron al desafío de preparar un plato a base de bonito, también conocido como atún blanco. Y mientras que algunos pasaron el reto sin mayores inconvenientes, Jeffry tuvo dificultades con su ingrediente, lo que provocó que se convirtiera en el nuevo eliminado. Una noticia que no dejó contentos a los televidentes, quienes desde hace un tiempo acusan que el programa está arreglado.

Sobre este tema habló recientemente el profesor de historia y Karen Saavedra, otra de las eliminadas, en el programa Bonus Track de Radio Agricultura, en donde además se refirieron al supuesto acercamiento entre Bárbara y Chris Carpentier, uno de los jueces.

"Me da mucha lata por el chef Chris. Nosotros no vimos nada. Si es que algo pasó no tenemos idea, de verdad que no, lo juro. Al chef se le está crucificando por algo que quizás no es", dijo Karen, agregando que cuando surgió la polémica, no estaban grabando el programa.

"Igual es negativo para lo que es la marca de MasterChef, toda esa polémica que se ha generado. Tanto como para el programa como para el mismo chef Chris", comentó Jeffry.

