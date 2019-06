La venganza de Ingrid Coronado contra Raquel Bigorra en programa

Tras el escándalo entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno, se ha descubierto que la conductora también reveló secretos sobre Ingrid Coronado y su ex Fernando del Solar.

Por esto, Coronado reaccionó de la peor manera cuando se enteró que ella y Raquel estaban invitadas al mismo tiempo a un programa de televisión.

A post shared by Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) on Jun 1, 2019 at 3:18pm PDT

View this post on Instagram

Ingrid decidió cancelar a última hora su presencia en el programa, porque no puede ver ni en pintura a su colega por supuestamente haber filtrado a una revista de espectáculos que la exconductora de TV Azteca y quien era en ese entonces su esposo, Fernando del Solar, tenían problemas.

A post shared by Raquel Bigorra (@rbigorra) on Jun 5, 2019 at 11:42am PDT

View this post on Instagram

Así lo reveló el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que el programa Netas Divinas, de Televisa, las buscó e invitó al programa y ambas habían aceptado, pero cuando Ingird supo que Raquel también iría canceló.

A post shared by Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) on Jun 14, 2019 at 2:23pm PDT

View this post on Instagram

Ingrid tras enterarse de lo ocurrido con Raquel publicó en su cuenta de Instagram el mensaje "Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda".

Hace unos días, Pati Chapoy confirmó en Ventaneando que Raquel Bigorra había traicionado a Daniel Bisogno.

"Me mandan toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó señora por ética profesional que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera", dijo Pati en Ventaneando.