El gesto de Angélica Vale tras la muerte de Edith González que causó indignación

Nos sorprende con la triste noticia de la partida física de la actriz #EdithGonzalez. A pesar de su dura batalla, nunca perdió la sonrisa ni el optimismo. Siempre la recordaremos en sus papeles dramáticos como #codazonsalvaje y #doñabarbara #DEP #QEPD #mexico #venezuela #showcaracas #farandula