El insulto de Kourtney Kardashian a Kylie Jenner para defender a su madre Kris

Kylie Jenner protege su espacio de oficina y esto no es del agrado de Kourtney Kardashian.

Kylie se queja sobre el hecho de que su madre, Kris Jenner, se involucre demasiado en su nuevo espacio de oficina para Kylie Cosmetics. Mientras que la hermana de Kylie, Khloe Kardashian, se alía con la magnate de maquillaje de 21 años, Kourtney está en el Equipo Kris.

En una llamada telefónica con Kourtney, Kris dice que Kylie ha "sido tan territorial" con respecto a su espacio de oficina. Sin embargo, Kylie le dice a Khloe que Kris "simplemente está haciendo demasiado alboroto con mi oficina".

Todo empeora cuando Kris revela algo terrible que le hizo Kylie.

"En frente de todos en la oficina, ella dice, 'No vuelvas a aparcar en mi lugar de estacionamiento"".

"He trabajado tan duro", Kris le dice a Kourtney. "Y yo estoy como, oh Dios mío. Estaba en una llamada importante y ella me dejó fuera de la oficina porque ella necesitaba hacer su trabajo".

Kourtney tiene unas duras palabras para referirse a su hermana "Ella tiene este, como, sentimiento de ser superior a los demás. Nadie dice nada porque ella es Kylie 'Billonaria' Jenner ".

Mientras la mayor de las Kardashian insta a su madre a que no permita que Kylie la maltrate, Kris proclama que es "importante" y merece "un poco de respeto".

