Constanza quedaría bajo la tutela de su tío tras muerte de Edith González, según fuentes

Constanza, la única hija de la primera actriz Edith González, quedaría bajo la tutela de su tío, Víctor Manuel González, según informaciones difundidas durante el programa Despierta América transmitido por Univisión.

Edith González sucumbió ante un cáncer de ovario detectado en 2016, y falleciendo a los 54 años este 13 de junio. El mundo de la farándula mexicana y de todos los países donde fue conocida por su impecable trayectoria, llora su partida.

Con 14 años, Constanza debe quedar bajo la tutela de un adulto. Se ha especulado que la opción de su padre, Santiago Creel, estaría descartada, por cuanto ambos no llevan una relación muy cercana.

“Aparentemente ellos tenían una relación muy cercana y lo más probable es que la niña quede a cargo del hermano de Edith González”, informaron en el programa de Univisión, citando a fuentes cercanas a la familia. Constanza cumplirá 15 años el 17 de agosto.

"Es el amor de mi vida! Es tierna, inteligente, graciosa, ama la música tiene un corazón enoooooooooorme!!!!! Dios me la prestó y yo creo que es mía! La gente me dice que es una niña muy buena y que buena labor he hecho, la neta es que ella es así, nació con esos sentimientos e inteligencia, yo solamente intento guiarla y cultivarla. #gracias #gracias #gracias #agradecida siempre porque me hayas escogido para llegar a este planeta!!!! Te amoooooooo!!!!!!! #tbt 💙💙💙💙💙".