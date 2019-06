Donald Trump llama a Carlos el “príncipe de las ballenas”

Una letra cambió todo. Un error ortográfico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, provocó fuertes críticas luego que se refirió a Carlos como el "príncipe de las ballenas", cuando intentaba decir que era el príncipe de Gales.

El gobernante colocó una H en medio de la palabra Wales. Trump escribió literalmente “Prince of Whales”, que significa ballenas en inglés. Aunque la Casa Blanca trató de subsanar el error, ya el daño estaba hecho.

Donald Trump hacía referencia a la reciente visita que realizó al Reino Unido, donde fue recibido por la familia real y mantuvo varias reuniones con el príncipe Carlos. En el tuit, el mandatario afirmaba que se reúne con “gobiernos extranjeros todos los días”, entre las que figuraba “el príncipe de las ballenas”.

Tras la corrección del ahora no se hizo fe de errata, sino que simplemente se quitó la molestosa h en Wales. “Acabo de reunirme con la Reina de Inglaterra (Reino Unido), el Príncipe de Gales, la P. M. del Reino Unido, el P. M. de Irlanda, el presidente de Francia y el presidente de Polonia. Hablamos de ‘¡Todo!”, dijo.

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately….

