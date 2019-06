Selena Gómez confesó que eliminó Instagram de su teléfono

Para promocionar su próxima película de comedia para zombies, The Dead Don't Die, Selena Gómez visitó Live With Kelly y Ryan para conversar y confesó algo muy grave sobre su cuenta Instagram.

Los dos anfitriones estaban ansiosos por saber cómo la súper estrella administra a sus más de 150 millones de seguidores en la famosa red social, lo que la llevó a revelar que en realidad ni siquiera tiene la aplicación en su teléfono.

Selena Gómez rompió el secreto sobre lo que le susurró Bill Murray al oído en Cannes La cantante y actriz fue una de las más fotografiadas en Cannes

"Creo que es realmente poco saludable para los jóvenes, incluyéndome a mí, dedicar todo su tiempo a fijarme en todos estos comentarios y me estaba afectando", dijo Selena. "Me deprimiría, me haría sentir mal conmigo misma y miraría mi cuerpo de manera diferente".

"Lo tengo [la aplicación] en el teléfono de otra persona y cuando siento que quiero compartir algo con mis fans, lo hago entonces", explicó.

Los tres continuaron hablando sobre un hilarante video que Gómez publicó recientemente de ella haciendo un ejercicio de la nariz, además de The Dead Don't Die. "No queremos regalarlo, pero pierdes la cabeza", dijo Seacrest, lo que Gómez confirmó, diciendo que fue una experiencia incómoda con el coprotagonista Adam Driver.

VIDEO: En leggins y top, Eiza González demostró que es buena para los golpes La actriz dejó claro que es buena para los golpes.

Y hablando de compañeros de reparto, Gómez también habló sobre con qué placer fue trabajar con Bill Murray: "Es genial. Es una de las personas más divertidas que he conocido. Es tan genuino y tan amable".

Te recomendamos en video