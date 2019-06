"He sentido presencias especiales": Kathy Salosny revela extraños sucesos ocurridos en su casa

Una extraña situación es la que se encuentra viviendo desde hace un tiempo la animadora Kathy Salosny, quien recientemente confesó que cree tener duendes en su casa.

Así lo comentó durante un contacto telefónico con el matinal Muy Buenos Días, de TVN, en donde tocaron el tema. Ahí, dijo que sus sospechas surgieron cuando se le empezaron a perder algunas joyas.

"A mí se me pierden joyas y después de un tiempo aparecen el lugares muy insólitos", explicó. Ante el extraño hecho, contó que lo conversó con un amigo, quien le dijo que eran los duendes.

Si bien algunos podrían pensar que sus joyas simplemente se perdieron por algún descuido, Kathy Salosny fue clara en detallar que después de un tiempo sus objetos aparecen, aunque en otros lugares de la casa.

"Nunca he visto un duende, pero me pasa algo muy curioso siempre, permanentemente, que a mí se me pierden joyas, aros, anillos y los busco por todos lados, y aparecen en lugares muy insólitos después de dos o tres meses. Y no ha sido una vez, sino que varias veces", insistió.

Tras conversar del tema con su amigo, comentó que este le dijo: "en tu casa hay duendes, yo los he visto". Y si bien ella no los ha descubierto aún, sí admitió sentir ciertas cosas. "No los he visto. Pero he sentido presencias especiales, extrañas, en la escalera, cosas de ese tipo. Finalmente dije. ‘Ya, voy a creer que son duendes’", comentó en el programa.

"Ahora ando con unos aros perdidos y ya les dije: ¡Duendecillos, que aparezcan!", agregó.

