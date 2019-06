"Es mi filosofía querer la vida, creer que es posible ser feliz" Carlos Vives

La música de Carlos Vives guarda el invaluable tesoro de las memorias del Caribe colombiano. Este compositor, cantante y hasta actor ha pasado a la historia como uno de los mayores embajador del folclor colombiano en el mundo, llevando a diferentes países una mezcla de sonidos tradicionales y contemporáneos que representan al país. Ha dedicado además gran parte de su tiempo a acciones filantrópicas y sociales alrededor del mundo, particularmente en nuestro país.

Ahora a ritmo de vallenato el samario Carlos Vives recordó sus raíces y la importancia de crear una marca personal alrededor de sus vivencias. Ofreció una charla en medio del evento de marketing y liderazgo 'Exma' 2019 que también contó con la participación del expresidente Barack Obama. “Uno no se imagina que lo inviten a este tipo de cosas, a contar su historia, a inspirar a otros, pero me encantó por que desde la presentación de 'Lo Nuestro', era muy lindo cuando hablaban de 'La Tierra del Olvido' cuando me promocionaban me dio mucha idea de lo que debía ser mi charla”.

Su charla acerca de su historia personal estuvo cargada de emoción e inspiración, pero sobretodo de orgullo, ese que deja en alto en cada una de las presentaciones fuera del país. “Ese fue el camino que encontré para compartir con la gente un poco mi experiencia, tal vez porque el camino que escogí musicalmente tiene una relación profunda con el país y con esos años bien difíciles y como sé que habían muchos comunicadores, publicistas, mercadotecnistas, era importante compartir con ellos ese conocimiento de haber estado en esta profesión que me ayuda a trabajar por mi país” dijo en entrevista para Publimetro.

Agregó que “no podemos subestimar la capacidad educativa que tienen los medios de comunicación, el entretenimiento, el mercadeo y la publicidad, es un arma maravillosa para encontrarnos para vernos y entender que uno no puede pasar toda la vida peleando, al final es muy poderoso el poder de la imagen, los sonidos, de la música, como para que no esté al servicio de la gente”.

También aprovechó el espacio para contar como su apellido 'Vives' se ha convertido en una marca. “A veces cuando uno habla de marcas puede parecer antipático pero al final yo me llevé una música que nos identificaba profundamente así que a donde uno iba era el colombiano entonces es una marca que en el momento que era difícil la cosa, aprendimos a sentirnos orgullosos de esa marca. Hoy fue la oportunidad para contar esa historia como publicista con un público muy especial también y contar también el proceso musical” agregó.

Reconoció que en algunos años fue difícil llevar la marca Carlos Vives al exterior, ya que no se trataba solamente de hablar de la música, sino que significaba llevar el nombre del país a diferentes lugares del mundo. Sin embargo dejó en claro que es a partir del pensamiento positivo se empiezan a sentir los cambios.

“Todo comienza con el pensamiento, mi esposa Claudia siempre me dice “Vigila la palabra” porque uno empieza a hablar y no se da cuenta, y es que la palabra misma tiene un poder y va desde la mente. Hay otro dicho por ahí que dice “Cuídate de lo que deseas” , del poder que tiene uno para atraer las cosas y el poder que tenemos de cambiar, nosotros y en el país para sanar muchas cosas históricas que tenemos, creo que evadir el tema de nuestra situación es muy difícil y antes lo compartimos y hablamos de eso, desde ese pensamiento positivo empezamos a sentir cambios, incluso en uno, yo también tengo mi lucha diaria con las cosas y al final es la experiencia que me gusta compartir” .

Además recurrió a algunas de sus clásicas canciones, para referirse a la polarización por la que atraviesa el país y señaló una vez más que todo empieza a través del pensamiento.“Lo que hago con mi charla es hablar sobre cómo la tierra del olvido se ha convertido en nuestro gran recuerdo. La idea es contar sobre mi país, mi terruño, mi proceso musical y generar aportes positivos para que cambir la imagen del país”.

Al compartir escenario motivó el trabajo de cientos de artistas que apenas se están proyectando, inspirando con su propia historia de vida. “Pensábamos que con la música local solo se podía hacer historia, como si fuera algo que hubiera que ver en un museo, como algo antiguo. Nosotros (mi banda y yo) fuimos una generación que decidió buscar 'El rock de mi pueblo', buscar el rock a partir de nuestra música tradicional”.

Vives quien goza de múltiples nominaciones al Grammy Latino y además cuenta con el honor de ser el primer colombiano galardonado con un Grammy de la Academia Estadounidense de la Grabación, manifestó la importancia de nunca olvidar las raíces, razón por la cual aún hoy en día dedica parte de sus letras a su tierra, “me gusta contar cómo lo nuestro creció primero aquí adentro y luego lo proyectamos hacia afuera, pero sin dejarnos de mirar el ombligo”.