Estas fotos han coronado a Tom Hiddleston y Keanu Reeves como los caballeros de Hollywood

Bueno, Keanu Reeves oficialmente ya es el novio de todo Internet; hombres y mujeres. El mundo tiene los ojos sobre él desde la última parte de John Wick , y su doblaje en Toy Story.

Pero sobre todo, es por su forma de ser tan sencilla, humilde, amable y muy tierna. Recientemente hicieron una recopilación de fotografías del actor en donde se ve cómo jamás toca a las mujeres de forma indebida.

Respeta el espacio personal y los limites de toda mujer con la que está. ¿Podemos amarlo aún más? Otro de sus compañeros de Hollywood que es todo un caballero y que también tiene un gran lugar en nuestro corazón es: Tom Hiddleston.

El actor ganó mucha popularidad tras su papel como Loki. Después él mismo enamoró al mundo con su personalidad tan sensual. Sus bailes, su voz, y su forma de tratar a las mujeres.

