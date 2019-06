Primeras críticas de Toy Story 4 dicen que debemos prepararnos para reír y llorar como nunca

¿Estás listo para reír y llorar con Woody, Buzz y toda la pandilla de Toy Story de nuevo?

Después del estreno de Hollywood del martes por la noche para Toy Story 4, comenzaron a surgir las reacciones, con críticos y fanáticos del cine alabando la cuarta entrega de Pixar de la franquicia.

La adorable reacción de Keanu Reeves al enterarse que es el “novio ideal de internet” El actor ha tenido un repunte en su fama durante los últimos meses

Esta vez, Andy está firmemente en la universidad, los juguetes están dedicados a una nueva niña llamada Bonnie, un juguete de bricolaje llamado Forky (con la voz de Tony Hale) se integra a la pandilla y Woody (con la voz de Tom Hanks) es desafiado a considerar un camino desconocido por su gran amor, Bo Peep.

Esto es lo que dicen las primeras reacciones para Toy Story 4

El portal especializado JoBlo.com dijo que la película "trae una conclusión a la historia de Buzz & Woody que nunca supimos que queríamos pero que merece la pena".

La escritora de cine Alisha Grauso dijo que la conclusión de la película era "tan encantadora, cálida y desgarradora como 'Toy Story 3"".

#ToyStory4 has an ending as lovely and warm and heartbreaking as Toy Story 3. In between the genuine belly laughs (thanks, Duke Caboom) is a story that has the heart that Pixar is known for. Loved it. — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) June 7, 2019

Keanu Reeves es una adición increíble

El editor en jefe de Slashfilm, Jacob Hall, elogió la película y señaló que el juguete canadiense de Keanu Reeves, Duke Caboom, "se roba todo el show".

TOY STORY 4: Only Pixar at the top of their game can make a third sequel to a franchise about living toys that’s a poignant look at learning to prioritize your own happiness over the happiness of others. Also: feels as definitively final as 3 did. Keanu Reeves steals it all. — Jacob Hall (@JacobSHall) June 7, 2019

El editor de Toronto Sun, Mark Daniell, estuvo de acuerdo, diciendo que el nuevo personaje de Reeves "merece su propia escisión".

¿Lloraremos tanto como con la tercera entrega?

James Viscardi de CBSi dijo que Toy Story 4 logra ir "hasta el infinito y más allá. Tira de las cuerdas del corazón desde el principio y no se detiene".

El editor en jefe de Fandango, Erik Davis, dijo que la película "está llena de grandes carcajadas, pero también lloré más fuerte que por cualquiera de los demás".

#ToyStory4 is another fantastic entry in the series & the one installment that feels most like an adventure movie. With themes of hard goodbyes, second chances & finding your way home, it’s packed w/ big belly laughs, but I also cried harder here than I have for any of the others pic.twitter.com/MoFFY2pNqJ — Erik Davis (@ErikDavis) June 7, 2019

Kevin Polowy, corresponsal principal de Yahoo Entertainment se conmovió y dijo que la nueva película "una vez más te deja en un montón de lágrimas". También señaló que la cuarta película "podría ser mi favorita ahora".

Willow Smith podría dirigir una película pornográfica “con valor artístico” La joven actriz cree en el arte de este tipo de films.

Aunque el cineasta Jonathan J. Spiroff fue más prudente, dijo que Pixar "recompensa a los fanáticos por haber invertido todos estos años", pero no pensó que la película fuera "tan buena como Toy Story 3".

Te recomendamos en video