FOTOS: Las cicatrices en el rostro de Liz Gallardo por quemaduras durante una micropigmentación de cejas

Ritual Especial de AGRADECIMIENTO. 🙏🏻 *Activando la Gratitud en Ti.* Mientras lo lees, siéntelo profundamente. *Yo*, (di tu nombre) *[email protected]* (di tu fecha de nacimiento) estoy [email protected] por cada detalle en mi vida. Sé que todo lo que recibo de la Vida es un don gratuito, lo comprendo y lo acepto. *GRACIAS* a la vida que me inspira, me renueva y me da la oportunidad de evolucionar diariamente. *GRACIAS* al lugar donde estoy aquí y ahora, pues este lugar necesita de mÍ, y yo de él. *GRACIAS* a todos los órganos de mi cuerpo, que funcionan en plena armonía y perfección. *GRACIAS* a la casa donde habito, que me sirve de refugio y descanso. *GRACIAS* a las oportunidades de trabajo, logros, éxitos y evolución que se abren delante de mi diariamente. *GRACIAS* a cada pago recibido, porque de esa manera honro mi nombre, honro mis compromisos y mi dinero se multiplica. *GRACIAS* a todo aquello que compro o adquiero, porque es el fruto de mi trabajo y mi merecimiento. *GRACIAS* a todas las personas que se cruzan en mi camino. *GRACIAS* a las personas que aparentemente me hacen "mal", porque me ayudaron a formar el coraje para seguir adelante, y gracias a los que me hicieron bien, porque así me hicieron sentir [email protected] *GRACIAS* a todas las oportunidades de éxito financiero y personal que recibo, identifico y acepto. *GRACIAS* a mí [email protected] que he encontrado la gratitud en todas las personas, cosas y hechos. *GRACIAS* al Universo entero, que conspira a favor de cada uno de mis pensamientos, por eso escojo con mucho cuidado lo que pienso, hablo o deseo. *GRACIAS* al Creador Maravilloso que Existe Dentro de Mi, Soy Parte de Su Divinidad, Por Eso Irradio Luz, Amor y Paz a Donde Quiera que Yo Esté … Lleno Mi Corazón, Mi Cuerpo, Mi Mente, Mi Consciencia y Todo Mi Ser Con Esta Gratitud, que Sale De Mí En Todas Las Direcciones, Llega a Todo Lo Que Hay En Mi Mundo y Vuelve a Mí en Forma de Más Experiencias y Cosas por Las Cuales Sentirme Agradecido *GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!* Con este Ejercicio Estás Activando la Magia de la Gratitud en Ti, Tenlo Presente a lo Largo del Día. *Compártelo y Será Un Gran Regalo que Transforma la Manera de Ver La Vida y de relacionarnos. 💗💫✨