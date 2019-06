La adorable reacción de Keanu Reeves al enterarse que es el “novio ideal de internet”

Keanu Reeves se enteró de una adorable manera que es el más reciente "novio de Internet".

Mientras caminaba la alfombra roja de Toy Story 4, una reportera de la revista People le preguntó a Keanu sus pensamientos acerca de ser llamado el novio más nuevo de Internet, refiriéndose a la efusión de amor por el actor tras John Wick 3 y su hilarante cameo en Always be my maybe.

Pero al parecer, Reeves nunca había oído hablar del término, diciendo: "¿He sido qué? No sabía que… eso es raro. La positividad es genial. Es realmente especial cómo Always Be My Maybe y John Wick 3 han sido aceptados”.

Keanu está a punto de recibir otra ola de amor por su trabajo en Toy Story 4. Él interpreta un juguete conocido como Duke Caboom, un especialista canadiense que monta una motocicleta. El actor compartió en la alfombra roja que parte de la fisicalidad del juguete y la hilarante tendencia a hacer poses en su motocicleta se inspiraron en sus propias ideas y entusiasmo al reunirse con el equipo de Pixar. Él llama a su personaje un "showman" y un "temerario", pero dice que también tiene un montón de la emoción característica de Pixar.

Keanu ha sido durante mucho tiempo un tema de la fiebre de los fanáticos y, en la era de Internet, el amor en las redes sociales. Pero con su grupo de proyectos que llegan a las audiencias esta primavera y verano, parece haber alcanzado nuevas alturas. Pero cuando se trata de algo viral, Reeves parece ser el último en saberlo. Después de todo, ¡ni siquiera sabía que sus seguidores lo visualizaron casado con Winona Ryder!

