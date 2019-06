Así reaccionó Chris Evans al ver a Keanu Reeves grabando sus frases para 'Toy Story 4'

Keanu Reeves es el hombre más deseado de Hollywood, y es que sus partipaciones en John Wick lo han traído de vuelta al mercado.

Nadie puede resistirse a su belleza y encantos, ni siquiera Chris Evans, actor que da vida al Capitán América, el superhéroe de Marvel.

Y es que el famoso actor demostró su amor por Keanu Reeves a través de sus redes sociales.

Keanu participa en la nueva película de Toy Story, y le da la voz a un personaje llamado Duke Caboom.

Disney lanzó un pequeño clip en el que se ve a Keanu en el estudio de doblaje y ha enloquecido al mundo entero.

"Si lanzaran 2 horas de este vídeo y lo llamaran 'Toy Story 4', probablemente la vería al menos 2 veces en los cines", dijo Chris Evans en su Twitter al ver el clip.

If they just released 2 hours of this and called it Toy Story 4, I’d probably still see it at least twice in the theaters. https://t.co/5vCNWB090l

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 9, 2019