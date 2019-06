José Miguel Viñuela rompe en llanto al hablar de Javiera Suárez en el "Mucho Gusto"

Javiera Suárez se encuentra internada desde el lunes en la Clínica Alemana. La periodista presentó complicaciones en su salud, producto del cáncer que padece hace ya tres años. Por eso, gran parte del público ha volcado sus buenas energías hacia la comunicadora y sus amigos se han mostrado preocupados.

Tal es el caso de José Miguel Viñuela, quien no aguantó las lágrimas en "Mucho Gusto". Y es que en el matinal de Mega entró Patricia Maldonado y aseguró que había hablado con Javiera Suárez. Según la panelista, la mujer le dijo que siempre la tenía en su corazón y eso la conmovió hasta las lágrimas.

"No todos los días podemos reír, hoy quiero llorar", aseveró Maldonado, enviando fuerzas a la familia y dejando a todo el panel emocionado con sus palabras.

"Yo también, Javiera, te tengo en mi corazón y siempre te tendré en mi corazón, durante todos los días que me queden de vida", sentenció.

Ahí, José Miguel Viñuela ya estaba emocionado. Al parecer le pidieron hablar, pero no pudo.

"Perdón, pero no tenía pensado hablar este tema en cámara. No puedo hablar, no sé qué decir, perdón", señaló.

"La vida es con todo, lo bueno, lo difícil y a todo tenemos que darle espacio en nuestro corazón", sentenció Pedro Engel, invitando a los panelistas de "Mucho Gusto" a tomarse de las manos. Así, le enviaron sus energías a Javiera Suárez.

La lucha de Javiera Suárez

Javiera Suárez inició su carrera en televisión en el año 2008, cómo notera del matinal “Juntos” de Canal 13. Posteriormente arribó a Chilevisión, luego tuvo un paso por La Red y Mega. En 2014 fue parte del canal Zona Latina, oficiando como conductora del espacio “No eres tú, soy yo”.

En marzo de 2016, mientras estaba embarazada de su hijo Pedro Milagros, se le diagnosticó un cáncer de piel. De ahí en adelante, emprendió una fuerte lucha para ganarle a la enfermedad. Pese a los pronósticos iniciales, Pedro Milagros nació sano y fue siempre el motor de lucha de la periodista.

Además, recordemos que Javiera Suárez se sometió a una intervención a comienzos de año que incluso le provocó un cambio de look.

"Febrero y Mayo… Verano y Otoño… Sur y Santiago… Radioterapia y meses con efectos… Cada vez sintiéndome mejor. Cómo? Soy la dueña del tipo de libro que me cuento. Elijo contarme el avance. El capítulo en el que a pesar de haber dificultades, puedo lograr ganancias. El libro en el que su final pero también sus secciones, cuentan sobre mi lucha. Cómo es tu libro?", escribió en Instagram.

