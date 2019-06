Jennifer Aniston reveló si Ross y Rachel seguirían juntos en la actualidad

¿Alguna vez te has preguntado dónde terminaron 25 años después tus personajes favoritos de "Amigos"? Afortunadamente, Jennifer Aniston está difundiendo información que nos hace sentir muy nostálgicos.

"Sí", dijo cuando se le preguntó durante una entrevista si su personaje Rachel Green y su novio Ross Geller [David Schwimmer] todavía estarían juntos en la actualidad. "Absolutamente."

¿En cuanto a su hija en pantalla? "Emma ha crecido … ¿La escuela secundaria? Sí, ella está en la escuela secundaria. Digamos que la secundaria", respondió Aniston.

Los fanáticos de la antigua comedia tienen hambre de una reunión o reinicio. Pero Aniston ha enviado señales mixtas sobre si ocurrirá.

Primero le dijo a Ellen DeGeneres que ella y sus compañeros de reparto están dispuestos para una reunión "Escucha, te dije esto, lo haría. Las chicas lo harían. Y los chicos lo harían, estoy segura".

Pero parecía retroceder esos comentarios un poco más temprano esta semana.

"Bueno, el 'no' no me llevaba a ninguna parte, y 'tal vez' me estaba llevando a ninguna parte. Así que pensé que intentaría 'sí'. Vea lo que sucedería ", dijo Aniston a Entertainment Tonight el lunes. "¡Lo siento!".

Habrá que seguir esperando para volver a ver a Rachel, Mónica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey de vuelta a la pantalla chica peo de seguro valdrá la pena la larga espera.

