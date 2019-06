Un mundo en el que los robots crían a los humanos: ‘I am mother’ de Netflix te cautivará de principio a fin

View this post on Instagram

7/10 "İnsan soyunun tükenmesinin ardından anaç bir droid tarafından yetiştirilen genç kız, başka bir insanla karşılaşır ve tüm dünyası altüst olur." Bilim kurgu seviyorum ama böyle finalini belirsiz yapalım seyirci teoriler üretsin filmleri cıkkk bana göre değil. Onun dışında kurgu çok güzel. Robot anne şefkati iyi aktarılmış, etkilendim. Sadece sona yaklaştıkça o bilmeceyi çözme havası sıktı biraz 🤷🏻‍♀️