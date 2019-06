El vestido blanco de Adamari López por el que la criticaron sin piedad en las redes

Admari López es una de las conductoras más queridas de la televisión. Sin embargo, ni ella se salva de las críticas a través de las redes.

Y es que recientemente uno de los vestidos que usó la puertorriqueña en el programa de Telemundo 'Un Nuevo Día' generó polémica en las redes y la hizo blanco de ataques.

Se trata de un vestido blanco corto con encaje, que aunque la hacía lucir fantástica y hermosa, no fue del agrado de los seguidores.

"El que viste a Adamari no la quiere, sino no la vistiera así de feo", "esos vestidos cortos a ella no le quedan bien porque está rellenita", "Ada es hermosa, pero ese vestido no le luce, las mangas están horribles, parece mi abuelita, por favor vístanla mejor", "ese vestido la hace ver más gorda aun", y "que fea Adamari, todas bien vestidas y ella con ese vestido", fueron algunas de las crueles críticas.

Sin embargo, muchos de sus fans también la defendieron y afirmaron que se veía hermosa.

"Ada no hagas caso a esos comentarios con mala intención, tú eres y te ves bella", "ella es la mejor vestida de ese programa, duélale a quien le duela", "a mi me encantó su vestido, por favor dejen la envidia", "Adamari es perfecta y sus outfits son increíbles, dejen de criticar tanto y busquen algo que hacer".

