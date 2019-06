¡Irreconocible! El radical cambió de look de Tania Ruiz luego de consolidar su relación con Enrique Peña Nieto

View this post on Instagram

Los verdaderos cambios se viven no se piensan. Tu ya eres felicidad. Solo tienes que aprender a conectar contigo. Ahí está el poder 🙌🏻🙌🏻🙌🏻. En vivir con el corazón en el ahora construyendo con cada paso lo que quieres que sea 💪💪. Todos podemos!!! Cree en ti siempre aunque aveces dejes de creer en ti. Enamórate de ti y ese día te aseguro que despertarás a la vida ♥️♥️♥️