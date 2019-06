La ingeniosa respuesta de Miley Cyrus ante los rumores de separación de Liam Hemsworth

Por increíble que parezca, sí, hay rumores de separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, una de las parejas más hermosas del espectáculo.

Pero la cantante de 26 años jamás se ha dejado vencer por los rumores, así que muy a su estilo le dejó claro a todo el mundo que está más feliz que nunca con su esposo.

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on May 7, 2019 at 2:56pm PDT

Cyrus le dedicó a su esposo un mensaje en Twitter por cumplir 10 años juntos, con un par de años de ruptura en ese lapso de tiempo.

Happy 10 year anniversary my love

Good to see everyone is as dumb as they were in 2009!

Some things never change …. & I hope the way you feel about me is one of them . You’re truly. pic.twitter.com/P9LlWZXIdC

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 11, 2019