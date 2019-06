El grosero comentario de la reina Isabel con el que hizo llorar a la princesa Diana

La princesa Diana se quedó "en lágrimas" por la reina Isabel, quien emitió un comentario contundente durante una reunión entre ambas, según lo que relató ex oficial de protección.

La Reina se reunió con Diana después de una visita realizada por la madre del Príncipe William y el Príncipe Harry a una organización benéfica para el SIDA, informa Daily Star. Durante la visita, Diana estrechó las manos de un hombre que padecía la enfermedad. Pero ella hizo esto sin usar guantes.

En ese momento, muchos creían que el SIDA podía transmitirse a través del contacto piel a piel.

En el documental de 2017, La Casa Real de Windsor, afirma que las acciones de Diana "desafiaron el orden real establecido". Como resultado, la reina se vio "obligada a intervenir".

El oficial de protección de Diana, Ken Wharfe, afirmó que Lady Difue vista por él saliendo de una reunión con la reina Isabel llorando.

Dijo en el programa de Netflix: "Sucedió que estaba allí cuando Diana salió de la reunión con la Reina y Diana estaba llorando.

"Dije '¿qué pasa contigo?' Y ella dijo 'oh, simplemente no vas a creer lo que ha pasado'. Y ella dijo: 'La reina ha dicho' ¿por qué no te involucras con algo más agradable? ¿Algo más agradable?".