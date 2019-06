Grey's Anatomy: Ellen Pompeo responde después de ser acusada de atacar a Patrick Dempsey

Después de definir que el guión de "Grey's Anatomy" como tóxico en las diez primeras temporadas y revelar que su co-estrella Patrick Dempsey (Derek) ganó por un buen tiempo el doble de su salario, Ellen Pompeo (Meredith) dio de qué hablar en las redes sociales y precisó explicarse.

Algunos fans usaron Twitter para manifestarse y uno de ellos hasta escribió que "Ellen Pompeo todavía está atacando a Patrick Dempsey en el mismísimo 2019". Rápidamente, la actriz respondió a la manifestación de los usuarios.

None of my comments in print are ever meant to shade anyone. That’s so not productive. My words about my journey are always meant to inspire and reflect. My shade is very obvious when I’m not subtle about it you all should know that!! 😜

— Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 8, 2019