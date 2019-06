Ally Brooke sobre su carrera como solista: “Me gusta elevar a la gente”

Hasta los estudios de Warner Music en Buenos Aires, llegó la cantante americana Ally Brooke, para la promoción de su primer single como solista llamado Low Key. Una canción cautivante cuyas melodías reflejan la pasión latina que brota a través de sus raíces mexicanas, y que se mezclan con el sonido del R&B.

A sus 25 años, la artista, que acaba de sacar su segundo sencillo Lips don’t lie, ha logrado establecer su propio camino en la industria musical. Comenzó hace siete años de la mano del grupo Fifth Harmony, que alcanzó fama mundial tras su participación en el programa The X Factor en 2012. Entusiasmada por la independencia que adquirió en su incipiente carrera, comenta que lo que más aprecia es la libertad para crear: “Honestamente, mi equipo me ha impulsado a ser la mujer y la artista que soy”, comenta.

Inspirada por todo a su alrededor, cuenta que el lanzamiento de su canción a principios de este año la hizo enfrentarse a uno de sus desafíos más grandes: la paciencia. “Quería lanzar mi primer single en septiembre del año pasado, pero ni siquiera había encontrado Low Key, no había encontrado mi canción hasta más avanzado el año. Creo que es increíble que esté aquí en este momento y que la paciencia pagó todo este trabajo duro. El hecho de que a la gente le guste ha sido fenomenal para mí”, señala.

Finalmente, la canción fue lanzada el 31 de enero y contó con la colaboración del rapero Tyga, cuyas rimas fueron clave para la composición de un tema que habla sobre los deseos y de un interés amoroso. “Me encanta su mensaje porque es coqueto y divertido. Me gusta que haya algo de eso y, a la vez, tener la seguridad de decir ‘deberías conocerme, porque tengo tanto por ofrecer’”, explica.

¿Dirías que eres coqueta y segura?

¡Uy! A veces. Tengo días en los que no me siento tan segura y me siento más baja de ánimo. Pero definitivamente hay ocasiones en las que me siento increíble… ‘hola, hola…’ (ríe).

¡Todos los tenemos!

¡Cierto!

¿Cómo fue trabajar con Tyga?

Él es increíble. Entendió la canción y me gustaron mucho sus versos. Lo logró. Y luego cuando nos juntamos en el set, conversamos y se sintió como si nos conociéramos desde hace tiempo. Hablamos de dónde veníamos, de nuestra música y de nuestros planes. A él le encantó la canción y por eso quiso participar, así que fue muy emocionante.

¿Tienes nuevos proyectos en camino?

Estoy trabajando en un álbum y estoy muy emocionada por las canciones que hay en él. Son muy divertidas, atractivas, con mensajes muy positivos para mis chicas y chicos. Podrán escuchar mi voz, diferentes tonos, y es un álbum muy divertido y empoderado. Voy a poder mostrarle a la gente quién soy a través de este álbum, así que ojalá pueda lanzarlo en el otoño de este año. ¡No puedo esperar a que lo escuchen!

Dijiste que de ahora en adelante podremos conocer más de la verdadera Ally…

Bueno, soy una persona muy diversa, muy compleja. Tengo mucho que decir en mi corazón, tengo muchos sentimientos y la gente podrá ver eso. Podrán ver el lado seguro, el lado sexy, también el lado libre de Ally y algo de mi lado más vulnerable. Me gusta elevar a la gente y, especialmente con mi música, quiero hacer eso, así que espero que cuando lo escuchen, se sientan así.

¿Habrá alguna influencia latina, considerando tus raíces mexicanas?

Es genial, porque Low Key tiene un poco de influencia latina. En mis otras canciones tal vez escuchen algo latino, quizás algo de español. Estoy emocionada de ver cómo fluye todo.

¿Has pensado en colaborar con artistas latinos?

Mucho. Es que hay algunos talentos increíbles ahí afuera. Me encanta Nicky Jam, Ozuna y Maluma. También Shakira, una mujer muy energética con un alma muy bella. También está Becky G, Natti Natasha.

¿Será algo parecido al reggaetón?

¡Sí! Espero que pueda hacer una canción de reggaetón algún día.

¿Te gusta el reggaetón?

Claro. Creo que Con Calma (Daddy Yankee) es una tremenda canción. Todos quienes la escuchan se sienten sexys, sienten la vibra y bailan. Me gustan ese tipo de temas.

¿Te interesa colaborar con algún artista chileno?

¿Podrías nombrarme alguno?

Paloma Mami es una de las más populares en este momento…

Creo que he escuchado de ella, así que chica, estoy aquí, me encantaría colaborar, me encantaría conocerte (ríe).

¿Podremos verte pronto por Chile?

Eso espero. No tengo fechas planeadas en este momento, pero realmente espero que cuando salga mi álbum, pueda ir a verlos. ¡Crucemos los dedos para eso!