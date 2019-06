La pareja retomó el tema de su boda luego de mucho tiempo de silencio. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo revelan detalles de su matrimonio.

Carmen y Sebastián son una de las parejas más queridas de la televisión nacional, e internacional. Aunque su relación ha sido estable por más de diez años, el actor decidió dar el siguiente paso y pedirle matrimonio a la actriz.

Desde ese momento, los seguidores de la pareja no ven la hora de verlos convertidos en marido y mujer. Aunque al parecer es un sentimiento que no comparten tan efusivamente Carmen y Sebastián.

Si bien no han decidido la fecha exacta en la que unirán formalmente sus vidas, parece que de este año no pasa.

"Sí, va a haber boda este año, pero es que no tenemos tiempo todavía. Yo he estado trabajando, Sebastián también ha estado trabajando muchísimo", reveló Carmen en una transmisión en vivo que realizó junto a su pareja en Facebook.

Ante estas palabras, el actor dio a conocer que a su pareja aún le quedan días de grabación; lo que finalmente le consume muchos tiempo, por lo que decidieron postergar los preparativos.

"A la señorita le quedan todavía 20 días de grabación, para algunos de ustedes que se han casado, tienen hijos o han formado un hogar saben que casarse no es ‘vamos a la Iglesia firmamos un papel y nos casamos’. No. Esto necesita una organización por lo menos mínima", expresó Sebastián.

Además, añadió que si algo tienen claro como pareja, es que no quieren una boda ostentosa y será un día que compartirán junto a sus seguidores

"Créanme que no queremos nada de boda de princesas. No, va a ser algo chévere pero ustedes siempre han hecho parte de nuestras vidas, de lo que somos, no solamente como seres individuales sino también como pareja, así que se enterarán como cuando les subimos la foto del anillo y toda la cosa", dijeron .