FOTOS: Captan a Lady Gaga saliendo de la casa de Bradley Cooper luego de su separación de Irina Shayk

Luego de que se confirmara que Irina Shayk y Bradley Cooper se separaron, pese a los intentos de mantenerse juntos por su hija, en redes sociales empezaron a circular fotos de Lady Gaga saliendo de la casa del actor.

Luego del anuncio de la ruptura amorosa, Shayk fue captada abandonando la casa de su ahora expareja con una gran maleta.

Ahora, salen a la luz fotos de Lady Gaga precisamente en el mismo lugar y las imágenes han encendido las alarmas e incrementado los rumores de un romance entre la cantante y el actor.

Lady Gaga and Bradley Cooper walking the premises after kicking Irana out of the house to make sure she wasn't lurking around 🤭🤭🤭🤭 pic.twitter.com/r9dyMVQ9Hv

— Mike Hill (@Wolfy850) June 8, 2019