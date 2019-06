El gesto de amor de Brad Pitt hacia Shiloh y sus hermanos que lo ha acercado a ellos más que nunca

Luego de un problemático divorcio, Brad Pitt finalmente ha vuelto a acercarse a sus seis hijos Shiloh, Knox, Vivienne, Pax, Maddox y Zahara.

El portal US Weekly afirmó que el famoso actor de Hollywood ha retomado la relación con sus hijos, con quienes se divierte en actividades cotidianas como cocinar o ver películas.

“Él los alienta a perseguir sus sueños”, dijo una fuente al portal, quien también reveló un gran gesto de amor del actor hacia sus hijos.

Y es que según la fuente, Brad está enfocado en ser un buen padre, por lo que está asistiendo a terapia para mantener la mejor relación con sus pequeños.

"Él se siente aliviado de que la crianza y educación de sus hijos vaya tan bien", detalló la fuente cercana al actor.

Y también se refirió a su relación que mantiene con su ahora exesposa, Angelina Jolie.

“Agradece que toda la enemistad con Angelina haya quedado en el pasado. Los niños son lo primero y es lo que más le importa: ser padre y compartir su vida con sus hijos”, explicó la fuente al medio.

Los niños pasan temporadas con su padre, en su casa de Los Ángeles, o con su madre, la actriz, quien siempre que puede los lleva al destino donde le toque trabajar.

En las últimas semanas, los niños han pasado mucho tiempo en Nuevo México, donde la actriz está grabando en Alburquerque su próxima película, Those Who Wish Me Dead (Aquellos que desean que esté muerta), el nuevo thriller basado en la novela homónima de Michael Koryta.

