¿Por qué terminaron? Andrés Longton revela la verdad detrás de su quiebre con Wilma González

El fin de semana se transmitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, que contó con la participación de Anita Alvarado, Karin Yanine, Roberto Vander y Andrés Longton, siendo este último quien acaparó todas las miradas debido a una confesión que hizo sobre su antigua relación con Wilma González.

Todo ocurrió cuando la geisha chilena le preguntó por los motivos de su quiebre, a lo que él respondió sin tapujos. "Fue duro porque no sabía y me enteré por una carta que salió públicamente. Uno no se lo imagina, no se lo espera, hay un sentimiento de dolor, de pena, rabia, dolor todo junto. Ella podía entrar todos los domingos. Me lo podría haber dicho en persona", dijo en un comienzo.

Sin embargo, más tarde explicó que la verdadera razón de su separación, fue una infidelidad de la española. "Porque fue infiel. Me fue infiel. Además porque yo creo que estaba ya aburrida de la relación que estaba teniendo, ya no estaba enamorada. Pero, ¿sabes qué Anita?, yo guardo los mejores recuerdos. Yo si me la encuentro no tengo ningún problema, cerramos el ciclo juntos, nos perdonamos, echémosle para adelante y listo", reconoció.

Sus palabras generaron sorpresa entre los demás participantes, y especialmente en Anita Alvarado, quien valoró la reacción del abogado. "Es una nobleza increíble que la haya perdonado", dijo la empresaria.

El quiebre

Recordemos que la relación de Wilma González y Andrés Longton terminó cuando este último se encontraba en el reality Mundos Opuestos 2. En ese momento, la española decidió ponerle fin a su romance por medio de una carta, que se difundió por redes sociales.

"La decisión que he tomado es la de no seguir con Andrés… Él es un chico estupendo y muy buena persona, solo que quizás no es lo que yo busco en un hombre", dijo en su momento.

Te recomendamos: