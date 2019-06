FOTOS: Angelina Jolie preocupa a sus fans por su extrema delgadez y desata sospechas de sufrir anorexia

View this post on Instagram

June 7. Angelina visiting refugees on the Colombian/Venezuelan border. . . . . . . #angelinajolie #angelinajoliephoto #angelinajoliepitt #jolie #joliepitt #bradpitt #pitt #shilohpitt #shilohjoliepitt #fangies #brangelina #brangelinaforever #brangelinafamily #angelinajoliefans #photo #photos #pic #picture #pictures #snapshot #onu #beautiful #instagood #picoftheday #photooftheday #photoshoot #exposure #refugees #capture #venezuela