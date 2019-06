La tierna travesura de Diana que el príncipe Harry confesó por televisión

View this post on Instagram

About Diana: "All I want to do is make my mother incredibly proud. That's all I've ever wanted to do. I know I've got a lot of my mother in me. I am doing a lot of things that she would probably do." Prince Harry, Duke of Sussex ■ قالوا عن ديانا: "كل ما أريده هو أن أجعل أمي فخورة بي بشكل لا يصدق. هذا هو كل ما أريد تحقيقه فعلا. أنا أعلم بأنني أشبه أمي كثيرا في خصالها وطباعها. وأنا أقوم بالكثير من اﻷشياء التي كانت حتما ستقوم بها [لو كانت على قيد الحياة]." اﻷمير هاري، دوق سوسيكس ونجل اﻷميرة الراحلة ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب