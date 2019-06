Kylie Jenner se encuentra cara a cara con Jordyn Woods y Tristan Thompson en un club nocturno

El momento que todos esperaban llegó. Kylie Jenner y Jordyn Woods no pudieron evitarse para siempre y terminaron en el mismo club nocturno VIP, por si fuera poco a la celebración también asistió Tristan Thompson.

Las ex mejores amigas estaban en Bootsy Bellows el viernes por la noche en WeHo para celebrar el cumpleaños de su amiga de mucho tiempo, Stassie Karanikolaou. En realidad, Kylie condujo al evento con Stassie y, en su cuenta de Instagram la llamó "mejor amiga".

Kylie Jenner podría retomar su amistad con Jordyn Woods

Kylie Jenner Jordyn Woods and Tristan Thompson All in Same L.A. Nightclub https://t.co/k97p9KGmxg — TMZ (@TMZ) June 8, 2019

En los últimos días se ha rumorado que Kylie y Jordyn están en un proceso de reconciliación luego del escándalo de infidelidad con Tristan Thompson.

Sin embargo, Jordyn no estaba de muy buen humor a su salida del club, pues no reaccionó muy bien a las cámaras.

La aparición de Tristan, ex de Khloe Kardashian no ayudó en nada. Según el porta TMZ él no se encontraba allí para la fiesta y es posible que no se hayan encontrado.

Durante los últimos 6 meses Jordyn Woods ha recibido una atención inusual. La amistad súper estrecha de ella y Kylie terminó en febrero cuando la joven y Tristan se besaron en una fiesta. Después, Khloe rompió con Tristan de forma definitiva.

Las infidelidades de Tristan no son nuevas, en ocasiones anteriores la pareja tuvo problemas por el mal comportamiento del deportista y finalmente fue insoportable para Khloe.

