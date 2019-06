Jani Dueñas en picada contra Fran García Huidobro: "Por favor léete un libro sobre feminismo, en serio”

Jani Dueñas fue la gran perdedora de Viña 2019. La comediante se enfrentó ante el monstruo de la Quinta Vergara y no pudo lidiar con él. La bajaron del escenario sin ningún galardón y ante las pifias de los asistentes.

A meses del episodio, la también actriz conversó con Felipe Avello en "Detrás de las risas". Ahí, terminó sincerándose y enviando un mensaje a Fran García Huidobro.

"Quiero que la gente sepa que no es bacán lo que pasó, lo pasé mal, que fue una noche muy difícil y que los días posteriores fueron más difíciles todavía", dijo en el capítulo que se podrá ver este sábado 8 de junio.

“Yo creo, honestamente, que nadie se merece esa energía. Nadie se merece que tengas quince mil personas diciéndote que te vayas, pifiándote y gozándolo, porque yo miraba las caras de la gente y lo estaban pasando bien haciendo eso. Y encuentro que es triste para cualquier persona, no sólo porque me pasó a mí”, agregó.

Jani Dueñas también relató lo difíciles que fueron los días posteriores a Viña 2019. “Creo que salí de mi casa como un mes después y me fui de vacaciones al toque muy lejos, entonces no me encontré mucho con humanos en los primeros días", relató a Felipe Avello.

Un mensaje para Fran García Huidobro

Fran García Huidobro fue una de las personas que criticó a Jani Duelas tras Viña 2019. La animadora de Canal 13 dijo que no estaba de acuerdo con apoyar a otra mujer, si es que su rutina no le gustaba o le parecía "fome". Ante esto, la comediante decidió enviarle un duro mensaje a la animadora.

"Hay personas en la televisión que hasta el día de hoy están repitiendo la misma estupidez en cuatro o cinco entrevistas, sin ni siquiera dedicarse a buscar en Wikipedia lo que es la sororidad, pensando porque yo dije eso la sororidad es aplaudir lo que haga cualquier mujer arriba del escenario y no es así. Fran García Huidobro por favor léete un libro sobre feminismo, en serio”, sentenció.